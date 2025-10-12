Csörlő és emelő segítségével vontatták partra
Még egy bizarr baleset: belegurult a tóba az autó a Dunántúlon, a sofőrt is ki kellett menteni
A Fertő tóba gurult, majd félig elmerült egy gépkocsi Sopronnál. Vezetőjét a helyszínen tartózkodók időben ki tudták menteni. A soproni hivatásos és a fertőrákosi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlővel és autóemelővel a partra vontatták a bajba került autót - írja a katasztrófavédelem.
Zalában szombaton történt nagyobb baleset, a 7-es főúton Hyundai és Volkswagen karambolozott, információink szerint három utast kórházba kellett szállítani.
