Még egy bizarr baleset: belegurult a tóba az autó a Dunántúlon, a sofőrt is ki kellett menteni

A Fertő tóba gurult, majd félig elmerült egy gépkocsi Sopronnál. Vezetőjét a helyszínen tartózkodók időben ki tudták menteni. A soproni hivatásos és a fertőrákosi önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre, csörlővel és autóemelővel a partra vontatták a bajba került autót - írja a katasztrófavédelem.

Zalában szombaton történt nagyobb baleset, a 7-es főúton Hyundai és Volkswagen karambolozott, információink szerint három utast kórházba kellett szállítani.