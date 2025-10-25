1 órája
Nem mindennapi vadbaleset: szarvassal ütközött, majd felborult a teherautó, megsérült a sofőr
Zala az ország vadban egyik leggazdagabb vidéke, de - szerencsére - nálunk sem történik gyakran olyan horderejű baleset, mint amiről Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei társportálunk adott hírt.
Szombat reggel a 4-es főút 124-es kilométerszelvényénél, Törökszentmiklós külterületén baleset történt: egy teherautó ütközött egy szarvassal - írta meg a szoljon.hu. A jármű az ütközés következtében letért az útról és oldalára borulva az árokban állt meg. A helyszínre a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók érkeztek. A mentésről készült fotók drámai jeleneteket sugallnak - megtekintheti a szoljon.hu-n!
Zalában pénteken számoltunk be vadgázolással összefüggő durva balesetről: az ütközés után villanyoszlopnak csapódott egy személyautó Keszthelyen.
