Nem mindennapi vadbaleset: szarvassal ütközött, majd felborult a teherautó, megsérült a sofőr 

Zala az ország vadban egyik leggazdagabb vidéke, de - szerencsére - nálunk sem történik gyakran olyan horderejű baleset, mint amiről Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei társportálunk adott hírt.

Zaol.hu

Szombat reggel a 4-es főút 124-es kilométerszelvényénél, Törökszentmiklós külterületén baleset történt: egy teherautó ütközött egy szarvassal - írta meg a szoljon.hu. A jármű az ütközés következtében letért az útról és oldalára borulva az árokban állt meg. A helyszínre a szolnoki hivatásos, valamint a törökszentmiklósi önkormányzati tűzoltók érkeztek. A mentésről készült fotók drámai jeleneteket sugallnak - megtekintheti a szoljon.hu-n!

A teherautót már talpra állították, de a mentés még zajlik
Fotó: beküldött fotó / Forrás: szoljon.hu

Zalában pénteken számoltunk be vadgázolással összefüggő durva balesetről: az ütközés után villanyoszlopnak csapódott egy személyautó Keszthelyen.

 

