Teherautó égett az M7-esen, tűzoltók dolgoznak a pályán

Kigyulladt egy kisteherautó motortere az M7-es autópálya Székesfehérvár centrum lehajtójánál, a Budapest felé vezető oldalon. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók porral oltó segítségével eloltották a lángokat. A tűzoltók áramtalanították a járművet és egy vízsugárral visszahűtik a felhevült alkatrészeket, jelezte a katasztrófavédelem.