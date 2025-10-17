október 17., péntek

A helyszínen tartózkodók segítettek oltani

1 órája

Teherautó égett az M7-esen, tűzoltók dolgoznak a pályán

Zaol.hu
Teherautó égett az M7-esen, tűzoltók dolgoznak a pályán

Tűzoltók dolgoznak az M7-esen, a lángoló teherautót eloltották

Fotó: Illusztráció

Kigyulladt egy kisteherautó motortere az M7-es autópálya Székesfehérvár centrum lehajtójánál, a Budapest felé vezető oldalon. A székesfehérvári hivatásos tűzoltók kiérkezése előtt a helyszínen tartózkodók porral oltó segítségével eloltották a lángokat. A tűzoltók áramtalanították a járművet és egy vízsugárral visszahűtik a felhevült alkatrészeket, jelezte a katasztrófavédelem.

A feol.hu azt írja, személyi sérülésről egyelőre nincs információ.

A térségünkben történt nagyobb balesetekről összefoglalót készítettünk a minap, a cikk itt érhető el.

 

