Döbbenet! Szexuális visszaélés a zalai faluban – a tanár kikezdett egy 15 éves fiúval

A vádlott 2019 szeptemberétől tanárként dolgozott egy zalai falu általános iskolájában. Munkája során tanítványaival bizalmas kapcsolatot igyekezett kialakítani: kirándulásokat, mozilátogatást szervezett, amin közösen vettek részt. 2024. végén a férfi megkülönböztetett figyelemmel fordult az akkor 15 éves sértett felé, vonzalmát szavakkal és ölelésekkel is kimutatta. 2025. február 14-én a vádlott az iskola nyolcadikos tanulóinak „pizsamapartit” szervezett. A gyerekek a tornateremben ágyaztak meg maguknak, de a férfi úgy intézte, hogy a sértettel az előtérben, egy külön helyiségben feküdjenek le aludni. Az éjszaka folyamán a vádlott szexuálisan is közeledett a fiúhoz, aki ez alól kivonta magát, olvasható a Zalaegerszegi Törvényszék sajtóanyagában. A szexuális visszaélés a bíróság szerint ezzel megvalósult.

Szexuális visszaélés miatt a tanárt börtönbüntetésre ítélték

Szexuális visszaélés: a fiú szorongó lett

A férfi visszaélt a nevelésére, felügyeletére bízott kiskorú személlyel szembeni hatalmi helyzetével, veszélyeztette a sértett, érzelmi, erkölcsi fejlődését, aki a szexuális traumatizáció hatására szorongó, visszahúzódó lett.

Egy életre eltiltották

A Keszthelyi Járásbíróság előkészítő ülést tartott az ügyben, amelyen a történteket beismerő, a tárgyaláshoz való jogáról lemondó vádlottat – az ügyészi indítvánnyal egyezően – a bíróság szexuális visszaélés és kiskorú veszélyeztetése bűntette miatt 2 év 10 hónap börtönbüntetésre ítélte. Emellett 3 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, valamint végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozástól, illetve egyéb tevékenységtől, amelynek keretében 18. életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezhetné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állhatna.

A vádlott feltételes szabadságra nem bocsátható. Az ítéletet a felek tudomásul vették, így az jogerős.

A Zalaegerszegi Törvényszék sajtóközleménye

