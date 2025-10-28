október 28., kedd

Tűzoltó beavatkozás

1 órája

Így sikerült életet menteni a zalai településen

Kedden délelőtt életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Becsehelyen, egy Szabadság utcai családi házban.

Korosa Titanilla
Így sikerült életet menteni a zalai településen

Egy készülék mentett életet

Forrás: ZH

Az ingatlanban több nyílt égésterű gázkészülék működött. A letenyei hivatásos tűzoltók visszaállították az eredeti állapotokat, méréseket végeztek, amelyek igazolták a mérgező gáz jelenlétét. A raj a helyszínt átadta a gázszolgáltató szakemberének - tájékoztatott a katasztrófavédelem. 

 

