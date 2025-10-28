Tűzoltó beavatkozás
Így sikerült életet menteni a zalai településen
Kedden délelőtt életet mentett a szén-monoxid-érzékelő Becsehelyen, egy Szabadság utcai családi házban.
Egy készülék mentett életet
Az ingatlanban több nyílt égésterű gázkészülék működött. A letenyei hivatásos tűzoltók visszaállították az eredeti állapotokat, méréseket végeztek, amelyek igazolták a mérgező gáz jelenlétét. A raj a helyszínt átadta a gázszolgáltató szakemberének - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
