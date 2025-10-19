október 19., vasárnap

Döbbenet

1 órája

Bemászott a szárítógépbe egy 13 éves kislány, szét kellett szerelni a gépet, hogy kiszabadítsák

Bonyolult mentési akció során szabadítottak ki a mentők egy 13 éves kislányt egy szárítógépből Ausztriában.

Zaol.hu
Illusztráció

Forrás: ripost.hu

A bécsi Mödling külvárosi tűzoltóság közlése szerint a gyermek bemászott a készülékbe, de önállóan nem tudott kijönni, ezért riasztották a mentőket, akik megpróbálták kiszabadítani a lányt. Miután ez elsőre nem járt sikerrel, a szárítót szétszerelték, és felnyitották a készülék dobját, végül a dob utolsó burkolatdarabjait hidraulikus ollóval eltávolították. A kislányt kórházba szállították, ahol a vállán, karján és hasán keletkezett fájdalmakról panaszkodott.

További részletek a ripost.hu oldalán.

 

