Bemászott a szárítógépbe egy 13 éves kislány, szét kellett szerelni a gépet, hogy kiszabadítsák

A bécsi Mödling külvárosi tűzoltóság közlése szerint a gyermek bemászott a készülékbe, de önállóan nem tudott kijönni, ezért riasztották a mentőket, akik megpróbálták kiszabadítani a lányt. Miután ez elsőre nem járt sikerrel, a szárítót szétszerelték, és felnyitották a készülék dobját, végül a dob utolsó burkolatdarabjait hidraulikus ollóval eltávolították. A kislányt kórházba szállították, ahol a vállán, karján és hasán keletkezett fájdalmakról panaszkodott.

További részletek a ripost.hu oldalán.