Megint a tűzoltókkal szórakoztak! Nem poén és emberéletbe is kerülhet

Szándékos megtévesztés történt Zalaegerszegen. Kedden este érkezett jelzés a katasztrófavédelem vármegyei ügyeletére, amely tűzoltói beavatkozást kért egy zalaegerszegi, Gazdaság utcai létesítményhez. A helyszínre két tűzoltóautóval indultak el a város hivatásos egységei, kiérkezve azonban kiderült, hogy a bejelentett címen nem lesz munkájuk, lévén nem történt semmi - tájékoztatott a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Szándékos megtévesztés áldozatai lettek a tűzoltók

Forrás: ZH

Szándékos megtévesztés történt

Zalában ebben az évben ez volt a nyolcadik ilyen eset, ami nem kevés, lévén tavaly összesen hat hamis riasztás történt.

Emberi élet is múlhat egy heccen

Valós baj esetén akár emberi élet is veszélyben lehetett volna azért, mert valaki szándékosan megtévesztő jelzést adott le. A szándékosan megtévesztő bejelentők a telefonhívásuk pillanatában tudatában vannak annak, hogy nem áll fenn tűzeset vagy baleset az általuk jelzett helyen, ennek ellenére bejelentést tesznek, melyre tűzoltóerők indultak a vármegye különböző pontjairól.

Azt írják: a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyomatékosan felhívja a figyelmet, hogy azok, akik „játéknak” vagy „viccnek” tekintik a segélyhívó vonalakat, csúnyán pórul járhatnak. A 2012. évi II. törvény alapján szabálysértést követnek el azon személyek, akik tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adnak. Az elkövetők rendőrségi eljárás elé néznek, és szándékos megtévesztésük miatt nemcsak pénzbüntetéssel, hanem elzárással is sújthatók. Ráadásul a büntetés mellett a tűzoltók vonulásának költségeit is a betelefonálóval fizettetik meg. A vonulás költségeinek teljes megfizetésére kötelezik azt is, aki által fenntartott tűzjelző berendezés gondatlanságból kifolyólag generált téves tűzjelzést a katasztrófavédelem irányába.

Valós beavatkozásoktól vonhatnak el erőket

A megtévesztő jelzések adott esetben komoly tűzoltói erőket vonhatnak el azokról a helyekről, ahova tényleg valós beavatkozásra érkeznének a zalai lánglovagok. Így, amikor akár másodperceken is múlhatnak emberi életek egy káresetnél, lehet, hogy pont egy ilyen jó „mókának” tűnő szabálysértés miatt nem tudják a tényleges munkájukat végrehajtani a tűzoltók.