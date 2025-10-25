Súlyos fotó érkezett az esti kamionbalesetről - életveszélyes sérült a 86-oson!

Péntek este a 86-os főúton, Körmend felől Szombathely irányába tartott egy szlovén rendszámú, pótkocsit vontató Mercedes teherautó - írja a vaol.hu. Balogunyom közelében, egy jobbra kanyarodó szakaszon a jármű nem követte az úvonal ívét, hanem egyenesen tovább haladt, letért az útról, majd a töltésen lecsúszva felborult és egy kerékpárúton állt meg. A baleset következtében a sofőr életveszélyes, míg utasa súlyos sérüléseket szenvedett. A mentők mindkettőjüket a szombathelyi kórházba szállították.

