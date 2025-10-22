1 órája
Súlyos buszbaleset történt Magyarországon ma reggel, iskola épületébe csapódott a jármű, rengeteg a sérült
Belecsapódott egy busz szerdán reggel a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumba. Beszámolók szerint Szandaszőlős felől érkezett az a helyijáratos busz, mely a Szabadság téri körforgalomban letért az útról és az iskola épületének ütközött - adta hírül a szoljon.hu.
Megdöbbentő kép... A busz az iskola épületébe csapódott
Forrás: szoljon.hu
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint egy fát is kidöntött a busz. Meg nem erősített helyszíni információk szerint a balesetet fékhiba okozhatta. A szoljon.hu beszámolója szerint folyamatos a mentés. Elsődleges információk szerint a balesetnek 30 könnyű és 4 súlyos sérültje van. Az iskola balesetben megsérült helyiségét lezárták, az épület többi részét nem kellet kiüríteni. További részletek és képek a szoljon.hu oldalán.
