Récsavarodott a fára a BMW, gyerek is megsérült a súlyos dunántúli balesetben 

Súlyos baleset történt Nemeshanyon: egy személygépkocsi fának és kerítésnek ütközött. A járműben összesen hárman utaztak: a sofőr életveszélyes, egy gyermek és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett. A súlyos balesetről bővebben a veol.hu-n olvashat!

Forrás: Facebook/Ajkamentők

Zalában legutóbb tegnap adtunk hírt balesetről, akkor a zalaegerszegi Göcseji úton ütközött össze egy személyautó és egy tréler, egy embert kórházba szállítottak a mentők.