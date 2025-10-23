október 24., péntek

Mentőhelikopter is érkezett 

5 órája

Récsavarodott a fára a BMW, gyerek is megsérült a súlyos dunántúli balesetben 

Életveszélyes sérüléseket szenvedett a sofőr abban a balesetben, amely a Veszprém vármegyei Nemeshany településen történt ma délután - adta hírül a veol.hu, amely fotókat is közölt a helyszínről.

Zaol.hu

Súlyos baleset történt Nemeshanyon: egy személygépkocsi fának és kerítésnek ütközött. A járműben összesen hárman utaztak: a sofőr életveszélyes, egy gyermek és édesanyja súlyos sérüléseket szenvedett. A súlyos balesetről bővebben a veol.hu-n olvashat!

Forrás: Facebook/Ajkamentők

Zalában legutóbb tegnap adtunk hírt balesetről, akkor a zalaegerszegi Göcseji úton ütközött össze egy személyautó és egy tréler, egy embert kórházba szállítottak a mentők.

 

