Mentőhelikopter is érkezett
44 perce
Récsavarodott a fára a BMW, gyerek is megsérült a súlyos dunántúli balesetben
Életveszélyes sérüléseket szenvedett a sofőr abban a balesetben, amely a Veszprém vármegyei Nemeshany településen történt ma délután - adta hírül a veol.hu, amely fotókat is közölt a helyszínről.
Zalában legutóbb tegnap adtunk hírt balesetről, akkor a zalaegerszegi Göcseji úton ütközött össze egy személyautó és egy tréler, egy embert kórházba szállítottak a mentők.
Tegnap, 14:54
Tréler és személyautó ütközött Zalaegerszeg egyik legforgalmasabb pontján, sávzárás a helyszínen! – frissítve helyszíni fotókkal
