Mentő érkezett
1 órája
Súlyos baleset Zalában, felborult egy autó a karmacsi nagy kanyarban
Lesodródott az úttestről, árokba hajtott és ott a tetejére borulva állt meg egy személykocsi a 7331-es út elején, a Karmacs melletti nagy kanyarban. Az autóban csak a sofőr utazott, aki ki tudott szállni a kocsiból, mentő érkezett hozzá. A keszthelyi hivatásos tűzoltók kerekeire állították és áramtalanították a járművet, jelezte a katasztrófavédelem.
