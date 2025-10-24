3 órája
Felháborító pimaszság: tinédzser betörők fosztogattak Zalában – vittek mindent
Szinte hihetetlen, de tinédzsereket kapcsoltak le nemrégiben a Zalakarosi Rendőrőrs munkatársai. Sorozatos betöréseket követett el két 14 éves galamboki fiú, akiknek kezdeményezték a letartóztatását. Hogy mit követtek el a srácok, arról a police.hu adott ki közleményt.
Sorozatos betöréseket követtek el a fiatalok, itt például egy kibelezett pénztárca
Fotó: police.hu
A police.hu oldalán jelent meg a közlemény, miszerint a nyár eleje óta folyamatosan érkeztek a bejelentések a rendőrségre kisebb-nagyobb értékű lopásokról. A sorozatos betörések során Galambokon és Zalakaroson törtek be az elkövetők családi házakba, éttermekbe, műhelybe, volt olyan, hogy parkoló autóból vitték el az akkumulátort és a rádió előlapját.
Sorozatos betörések: nem álltak le
A rendőrök hozzátették: az egyenruhások több esetben is azonosították és kihallgatták a 14 éves gyanúsítottakat, akik beismerték tetteiket. A fiúk azonban nem álltak le a lopással, október 20-án éjszaka is bementek egy ingatlanba, ahonnan elektromos kisgépeket vittek el azért, hogy eladják.
Ezúttal már őrizetben
A közleményben kitértek arra is, hogy a járőrök széleskörű adatgyűjtést végeztek, melynek során ismét felmerült a kamaszok szerepe. Elfogták és lopás vétség miatt kihallgatták a fiatalokat a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon. A nyomozók ezúttal őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.
Ilyen nincs, még egy pótkocsit is elloptak? Ezeket a járműveket keresik a nagykanizsai zsaruk!
Filmbe illő módon fosztották ki az elektronikai üzletet Zalában – 36 milliós zsákmánnyal távoztak