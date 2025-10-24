Felháborító pimaszság: tinédzser betörők fosztogattak Zalában – vittek mindent

A police.hu oldalán jelent meg a közlemény, miszerint a nyár eleje óta folyamatosan érkeztek a bejelentések a rendőrségre kisebb-nagyobb értékű lopásokról. A sorozatos betörések során Galambokon és Zalakaroson törtek be az elkövetők családi házakba, éttermekbe, műhelybe, volt olyan, hogy parkoló autóból vitték el az akkumulátort és a rádió előlapját.

Sorozatos betörtéseket követett el két 14 éves fiatal. Ez az üvegajtó sem állhatott az útjukba

Fotó: police.hu

Sorozatos betörések: nem álltak le

A rendőrök hozzátették: az egyenruhások több esetben is azonosították és kihallgatták a 14 éves gyanúsítottakat, akik beismerték tetteiket. A fiúk azonban nem álltak le a lopással, október 20-án éjszaka is bementek egy ingatlanba, ahonnan elektromos kisgépeket vittek el azért, hogy eladják.

Ezúttal már őrizetben

A közleményben kitértek arra is, hogy a járőrök széleskörű adatgyűjtést végeztek, melynek során ismét felmerült a kamaszok szerepe. Elfogták és lopás vétség miatt kihallgatták a fiatalokat a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon. A nyomozók ezúttal őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.