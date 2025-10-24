október 24., péntek

Salamon névnap

11°
+22
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bűncselekmény

1 órája

Felháborító pimaszság: tinédzser betörők fosztogattak Zalában – vittek mindent

Címkék#rendőrség#Zalakarosi Rendőrőrs#közlemény#tolvaj

Szinte hihetetlen, de tinédzsereket kapcsoltak le nemrégiben a Zalakarosi Rendőrőrs munkatársai. Sorozatos betöréseket követett el két 14 éves galamboki fiú, akiknek kezdeményezték a letartóztatását. Hogy mit követtek el a srácok, arról a police.hu adott ki közleményt.

Benedek Bálint
Felháborító pimaszság: tinédzser betörők fosztogattak Zalában – vittek mindent

Sorozatos betöréseket követtek el a fiatalok, itt például egy kibelezett pénztárca

Fotó: police.hu

A police.hu oldalán jelent meg a közlemény, miszerint a nyár eleje óta folyamatosan érkeztek a bejelentések a rendőrségre kisebb-nagyobb értékű lopásokról. A sorozatos betörések során Galambokon és Zalakaroson törtek be az elkövetők családi házakba, éttermekbe, műhelybe, volt olyan, hogy parkoló autóból vitték el az akkumulátort és a rádió előlapját.

sorozatos betörések
Sorozatos betörtéseket követett el két 14 éves fiatal. Ez az üvegajtó sem állhatott az útjukba
Fotó: police.hu

Sorozatos betörések: nem álltak le

A rendőrök hozzátették: az egyenruhások több esetben is azonosították és kihallgatták a 14 éves gyanúsítottakat, akik beismerték tetteiket. A fiúk azonban nem álltak le a lopással, október 20-án éjszaka is bementek egy ingatlanba, ahonnan elektromos kisgépeket vittek el azért, hogy eladják.

Ezúttal már őrizetben

A közleményben kitértek arra is, hogy a járőrök széleskörű adatgyűjtést végeztek, melynek során ismét felmerült a kamaszok szerepe. Elfogták és lopás vétség miatt kihallgatták a fiatalokat a Nagykanizsai Rendőrkapitányságon. A nyomozók ezúttal őrizetbe vették őket és kezdeményezték letartóztatásukat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu