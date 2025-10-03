Sokk a szomszéd vármegyében: ismeretlen holttestre bukkantak

A portál szerint a holttestet a szombathelyi országos büntetés-végrehajtási intézet mögötti reptérre vezető úton, a bokros-fás területen, az úttól nagyjából 25 méterre találták meg. A halál okát és pontos idejét nem lehetséges megállapítani, viszont a haláleset kb. 1-2 évvel ezelőtt történhetett. A holttest mellett ruhamaradványokat is találtak. További részletek a vaol.hu-n.

Zala vármegyében is fordultak elő hasonló esetek, több ügyben a mai napig nem sikerült azonosítani az elhunytat. A döglött aktákról itt írtunk részletesen.

Ebben a cikkben pedig egy e heti dunántúli esetről olvashat.

Ezt olvasta már?