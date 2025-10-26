Döbbenetes tragédia: csatornába borult az autó a Dunántúlon, meghalt a fiatal sofőr 

Tetejére borulva találtak egy személygépkocsit vasárnap hajnalban a Sióban, Sárszentlőrinc és Nagydorog határában, a parttól mintegy tizenöt méterre. A kocsi vezetője vélhetően letért az úttestről, és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borult, félig a vízbe süllyedve. A kocsit egy harmincöt éves nagydorogi férfi vezette, aki a helyszínen elhunyt, írja cikkében a teol.hu.

Vasárnap hajnalban Zalában is történt egy közlekedési baleset: Zalatárnokon sodródott le az útról egy autó, benne négy utassal. Sérültekről nem érkezett hír.