A tetejére fordult, félig a vízbe merült

44 perce

Döbbenetes tragédia: csatornába borult az autó a Dunántúlon, meghalt a fiatal sofőr 

Címkék#baleset#Sárszentlőrinc#sió

A Sió csatornába borult egy autó ma hajnalban Sárszentlőrinc térségében. A 35 éves sofőr a helyszínen elhunyt - számolt be róla a teol.hu.

Zaol.hu

Tetejére borulva találtak egy személygépkocsit vasárnap hajnalban a Sióban, Sárszentlőrinc és Nagydorog határában, a parttól mintegy tizenöt méterre. A kocsi vezetője vélhetően letért az úttestről, és a Sióba hajtott, ahol a jármű a tetejére borult, félig a vízbe süllyedve. A kocsit egy harmincöt éves nagydorogi férfi vezette, aki a helyszínen elhunyt, írja cikkében a teol.hu. 

Vasárnap hajnalban Zalában is történt egy közlekedési baleset: Zalatárnokon sodródott le az útról egy autó, benne négy utassal. Sérültekről nem érkezett hír.

 

