Abszurd baleset: rolleres ütközött biciklissel a dunántúli városban, mentőhelikoptert is riasztottak

Egy rolleres és kerékpáros ütközött össze szombat délelőtt Dunaújvárosban - adta hírül a duol.hu. A helyszínre a földi mentőegységek mellett mentőhelikopter is érkezett, amely az iskolaudvaron szállt le.

A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak

Fotó: Horváth László / Forrás: duol.hu

Karambol a 7-es főúton

Zalában is történt egy súlyos baleset szombaton: a 7-es főúton ütközött két autó, fotóval adtunk hírt a karambolról.

