Az iskolaudvaron szállt le

1 órája

Abszurd baleset: rolleres ütközött biciklissel a dunántúli városban, mentőhelikoptert is riasztottak

Nem mindennapi balesetről adott hírt a duol.hu: kétkerekűek karamboloztak Dunaújvárosban, mentőkre is szükség volt.

Zaol.hu

Egy rolleres és kerékpáros ütközött össze szombat délelőtt Dunaújvárosban - adta hírül a duol.hu. A helyszínre a földi mentőegységek mellett mentőhelikopter is érkezett, amely az iskolaudvaron szállt le.

A balesethez mentőhelikoptert is riasztottak
Fotó: Horváth László / Forrás: duol.hu

Helyszíni fotók és videók a súlyos balesetről a duol.hu-n!

Karambol a 7-es főúton

Zalában is történt egy súlyos baleset szombaton: a 7-es főúton ütközött két autó, fotóval adtunk hírt a karambolról.

