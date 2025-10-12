Az iskolaudvaron szállt le
1 órája
Abszurd baleset: rolleres ütközött biciklissel a dunántúli városban, mentőhelikoptert is riasztottak
Nem mindennapi balesetről adott hírt a duol.hu: kétkerekűek karamboloztak Dunaújvárosban, mentőkre is szükség volt.
Egy rolleres és kerékpáros ütközött össze szombat délelőtt Dunaújvárosban - adta hírül a duol.hu. A helyszínre a földi mentőegységek mellett mentőhelikopter is érkezett, amely az iskolaudvaron szállt le.
Helyszíni fotók és videók a súlyos balesetről a duol.hu-n!
Karambol a 7-es főúton
Zalában is történt egy súlyos baleset szombaton: a 7-es főúton ütközött két autó, fotóval adtunk hírt a karambolról.
