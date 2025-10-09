Brutális részletek derültek ki a zalai városban történt rollerbalesetről

Portálunk szerdán beszámolt a borzalmas balesetről, melyben a cukrászdából kilépett nőt a járdán sodort el egy rolleres nő. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság újabb részleteket árult el. Mint írták: elestek, mindketten megsérültek, a cukrászdából kilépett nő könnyebben sérült. A 35 éves rolleres nőt viszont súlyos sérülésekkel vitték kórházba, ráadásul az is kiderült, hogy alkoholt fogyasztott. Büntetőeljárás indult ellene.

A nagykanizsai rollerbaleset a Zrínyi utcán történt

Fotó: Benedek Bálint

Továbbá a rendőrök azt ajánlják a rollereseknek: