október 9., csütörtök

Dénes névnap

14°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sérülés

1 órája

Brutális részletek derültek ki a zalai városban történt rollerbalesetről

Címkék#rendőrség#rolleres#részletek

A szerdai nagykanizsai rollerbalesettel kapcsolatban a rendőrség további részleteket osztott meg. Hogy pontosan mik derültek ki a rollerbalesetről, arról cikkünkben számolunk be.

Benedek Bálint

Portálunk szerdán beszámolt a borzalmas balesetről, melyben a cukrászdából kilépett nőt a járdán sodort el egy rolleres nő. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság újabb részleteket árult el. Mint írták: elestek, mindketten megsérültek, a cukrászdából kilépett nő könnyebben sérült. A 35 éves rolleres nőt viszont súlyos sérülésekkel vitték kórházba, ráadásul az is kiderült, hogy alkoholt fogyasztott. Büntetőeljárás indult ellene.

rollerbaleset
A nagykanizsai rollerbaleset a Zrínyi utcán történt
Fotó: Benedek Bálint

Továbbá a rendőrök azt ajánlják a rollereseknek:

  • Viseljenek védőfelszerelést, mert az csökkentheti a sérülések kockázatát!
  • Gondoljanak a többi közlekedőre is! 
  • Ne száguldozzanak, mert a rollernek is van fékútja!
  • Ne közlekedjenek ittasan vagy bódult állapotban!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu