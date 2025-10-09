Sérülés
1 órája
Brutális részletek derültek ki a zalai városban történt rollerbalesetről
A szerdai nagykanizsai rollerbalesettel kapcsolatban a rendőrség további részleteket osztott meg. Hogy pontosan mik derültek ki a rollerbalesetről, arról cikkünkben számolunk be.
Portálunk szerdán beszámolt a borzalmas balesetről, melyben a cukrászdából kilépett nőt a járdán sodort el egy rolleres nő. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság újabb részleteket árult el. Mint írták: elestek, mindketten megsérültek, a cukrászdából kilépett nő könnyebben sérült. A 35 éves rolleres nőt viszont súlyos sérülésekkel vitték kórházba, ráadásul az is kiderült, hogy alkoholt fogyasztott. Büntetőeljárás indult ellene.
Továbbá a rendőrök azt ajánlják a rollereseknek:
- Viseljenek védőfelszerelést, mert az csökkentheti a sérülések kockázatát!
- Gondoljanak a többi közlekedőre is!
- Ne száguldozzanak, mert a rollernek is van fékútja!
- Ne közlekedjenek ittasan vagy bódult állapotban!
