Nem úszta meg

53 perce

Felháborító agresszió: részegen tombolt egy nő a zalai településen

Címkék#ház#főügyészség#gázpalack#erőszak

Éktelen haragra gerjedt és tombolt egy nő volt élettársa házánál. Hogy mit művelt a murakeresztúri részegen tomboló nő a férfi családi házánál, arról a Zala Vármegyei Főügyészség számolt be portálunknak.

Benedek Bálint

A részegen tomboló nő tetteiről, dr. Jánky Judit, a vármegyei főügyészség sajtószóvivője beszélt. Elmondta: tavaly október 26-án késő este rendőri beavatkozásra volt szükség egy csatári családi ház teraszán kialakult személyes konfliktus miatt.

részegen tomboló nő
A vármegyei főügyészség épülete Zalaegerszegen. A részegen tomboló nő esetéről a főügyészség adott tájékoztatást
Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Részegen tomboló nő: teljesen begőzölt

– Egy 38 éves murakeresztúri nő, aki korábban élettársi kapcsolatban élt a sértett férfivel, éjfél körül, ittas állapotban jelent meg a volt párja házánál Csatárban – mondta. – A lezárt kapun nem jutott be, ezért egy rossz állapotú drótkerítésen átmászva jutott be az udvarra. A nő a ház teraszán kiabálva követelte, hogy volt párja menjen ki hozzá. Miután a férfi erre nem volt hajlandó, a nő kavicsokkal dobálta az ajtót. Ezen kívül felborította a virágcserepeket, egy vascsővel leverte a biztonsági kamerát, majd egy gázpalackkal ütötte a bejárati ajtót.

A nő nem állt le

A sajtószóvivő hozzátette: a férfi kijött a házból és a tulajdonát védve próbálta megfékezni a nőt, miközben őt megráncigálta és megfogta a haját, majd a földön fekve próbálta megakadályozni, hogy a nő újra kezébe vegye a gázpalackot. A kiérkező rendőrök a nőt elfogták, majd kórházba szállították könnyebb fejsérülése miatt.

A Zalaegerszegi Járási Ügyészség a nővel szemben erőszakkal, éjjel bemenve elkövetett magánlaksértés bűntette miatt emelt vádat.

 

