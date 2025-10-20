október 20., hétfő

Nem találják!

1 órája

Hol lehet a 14 éves zalai kislány? Ha látta, azonnal hívja a rendőrséget

Címkék#rendőrség#Telefontanú#életjelet#lenti rendőrkapitányság#gyermekotthon

Eltűnt egy 14 éves kislány Zalában! A rendőrség nagy erőkkel keresi, ha látta Kaszás Tamara Csengét, akkor értesítse a rendőrséget, vagy hívja 112 központi segélyhívó telefonszámot.

Benedek Bálint

A Lenti Rendőrkapitányság eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó Kaszás Tamara Csenge ügyében – jelent meg a hír október 20-án hétfőn a police.hu oldalon. Mint írták: a 14 éves lány szeptember 21-én a lenti gyermekotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról, a rendőrség nagy erőkkel keresi. Úgy gondolják, hogy Nagykanizsán és környékén lehet.

A rendőrség nagy erőkkel keresi, személyleírása:

  • Tamara körülbelül 160 cm magas
  • Átlagos testalkatú
  • Fekete göndör hajú
  • barna szemű.

Aki látta, itt szólhat

A Lenti Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható Kaszás Tamara Csengét felismeri, és tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a 06-92-351-004-es telefonszámot. Illetve névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában ingyenesen hívható 06-80-555-111 Telefontanú zöldszámán, vagy a 112 központi segélyhívó telefonszámok valamelyikén.

 

