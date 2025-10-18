Figyelem! Ma is razziáznak a zalai rendőrök. Mutatjuk, hogy hol számíthatsz rájuk!

Fokozott ellenőrzést rendelt el október 18-án, azaz ma 12 órától 24 óráig a zalaegerszegi rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére a kapitányság vezetője – tették közzé szombaton a police.hu oldalon. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.