1 órája
Figyelem! Ma is razziáznak a zalai rendőrök. Mutatjuk, hogy hol számíthatsz rájuk!
Fokozott ellenőrzést rendelt el október 18-án, azaz ma 12 órától 24 óráig a zalaegerszegi rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére a kapitányság vezetője – tették közzé szombaton a police.hu oldalon. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása.
