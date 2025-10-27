október 27., hétfő

Rejtélyes eset Zalaegerszegen - olvasónk rendőri akcióról számolt be a belvárosból

Egyik olvasónk jelezte ma szerkesztőségünknek, hogy tudomása szerint vasárnap este Zalaegerszeg belvárosában, a Pázmány Péter utcában rendőri intézkedésre volt szükség.

Korosa Titanilla

Olvasónk szerint egy sérült, állítólag vérző nőhöz kellett kivonulnia a hatóságnak, több szemtanúja is volt az esetnek. 

Az olvasói információkból kiindulva megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és tájékoztatást kértünk az esetről. 

Érdeklődésünkre Sznopek Veronika r. őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője írásban azt a tájékoztatást adta, hogy kollégáik egy biztonsági intézkedést hajtottak végre a helyszínen. Az esetről nem áll módjukban további információt adni.

 

