Rejtélyes eset Zalaegerszegen - olvasónk rendőri akcióról számolt be a belvárosból

Olvasónk szerint egy sérült, állítólag vérző nőhöz kellett kivonulnia a hatóságnak, több szemtanúja is volt az esetnek.

Az olvasói információkból kiindulva megkerestük a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságot és tájékoztatást kértünk az esetről.

Érdeklődésünkre Sznopek Veronika r. őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője írásban azt a tájékoztatást adta, hogy kollégáik egy biztonsági intézkedést hajtottak végre a helyszínen. Az esetről nem áll módjukban további információt adni.