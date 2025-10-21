Mentő, rendőrök 1 órája

Rejtélyes baleset történt a zalai nagyáruház előtt

Zalaegerszegen hétfőn este az Ola utcai Interspar áruház előtt örökítettük meg a "pillanatot". Jól látszik a felvételen, hogy egy mentő, két rendőr és egy vélhetően távolsági busz áll a forgalomban.

Itt vajon pontosan mi történhetett? Szűkszavú választ kaptunk a rendőrségtől Fotó: ZH

Az esettel kapcsolatban érdeklődésünkre a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, Sznopek Veronika szűkszavú tájékoztatást adott. Elmondta: anyagi káros baleset történt.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!