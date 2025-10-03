1 órája
Zűrös ügyekbe keveredhetett a zalai testépítő
Többek között tesztoszteron tartalmazó teljesítmény fokozó termékeket értékesíthetett egy Nagykanizsa környéki településen élő férfi. De potencianövelő szereket is árusíthatott a férfi, s hogy még mivel foglalkozott, arról a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatta portálunkat.
Magyarországon a lefoglalt gyógyszerek, többek között potencianövelő szerek
Fotó: Zala Vármegyei Főügyészség
Arról, hogy mi volt a probléma a potencianövelő szerekkel, arról dr. Jánky Judit a főügyészség sajtószóvivője beszélt. Elmondta: az 55 éves, egy Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő, régebb óta testépítéssel foglalkozó férfi sporttevékenysége során kapcsolatba került teljesítményfokozó szerekkel, illetve Magyarországon nem forgalmazott és engedélyezett egyéb egészségügyi termékekkel.
Potencianövelő szerek: ismeretlen forrásból származtak
– A férfi 2024 évet megelőzően, ismeretlen forrásból különböző, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszereket és teljesítményfokozó termékeket szerzett be – folytatta a sajtószóvivő. – Ezeket üzletszerűen értékesítette is többek – legalább 9 személy – részére. Az eladott termékek zömében potencianövelő szerek, illetve tesztoszteron tartalmú teljesítményfokozó termékek voltak.
Mi volt a probléma?
Hozzátette: a vádlott lakóhelyén és személygépkocsijában tartott kutatás során több, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, nem engedélyezett gyógyszer és tiltott teljesítményfokozónak minősülő – izomtömeg növelésre használt, valamint potencianövelő – készítményt foglaltak le. A Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer Magyarországra történő behozatala csak gyógyszergyártói vagy gyógyszer nagykereskedelmi engedély birtokában lehetséges.
Mi lesz a büntetés?
A vádlott viszont ilyen engedéllyel nem rendelkezett, a Nagykanizsai Járási Ügyészség teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat vele szemben, melyben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.
