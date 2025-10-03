október 3., péntek

Helga névnap

12°
+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tiltott szerek

1 órája

Zűrös ügyekbe keveredhetett a zalai testépítő

Címkék#termék#teljesítmény#Nagykanizsai Járási Ügyészség

Többek között tesztoszteron tartalmazó teljesítmény fokozó termékeket értékesíthetett egy Nagykanizsa környéki településen élő férfi. De potencianövelő szereket is árusíthatott a férfi, s hogy még mivel foglalkozott, arról a Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatta portálunkat.

Benedek Bálint
Zűrös ügyekbe keveredhetett a zalai testépítő

Magyarországon a lefoglalt gyógyszerek, többek között potencianövelő szerek

Fotó: Zala Vármegyei Főügyészség

Arról, hogy mi volt a probléma a potencianövelő szerekkel, arról dr. Jánky Judit a főügyészség sajtószóvivője beszélt. Elmondta: az 55 éves, egy Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő, régebb óta testépítéssel foglalkozó férfi sporttevékenysége során kapcsolatba került teljesítményfokozó szerekkel, illetve Magyarországon nem forgalmazott és engedélyezett egyéb egészségügyi termékekkel.

potencianövelő szerek
Potencianövelő szerek mellett egyéb gyógyszereket is lefoglaltak
Fotó: Zala Vármegyei Főügyészség

Potencianövelő szerek: ismeretlen forrásból származtak

– A férfi 2024 évet megelőzően, ismeretlen forrásból különböző, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszereket és teljesítményfokozó termékeket szerzett be – folytatta a sajtószóvivő. – Ezeket üzletszerűen értékesítette is többek – legalább 9 személy – részére. Az eladott termékek zömében potencianövelő szerek, illetve tesztoszteron tartalmú teljesítményfokozó termékek voltak.

Mi volt a probléma?

Hozzátette: a vádlott lakóhelyén és személygépkocsijában tartott kutatás során több, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, nem engedélyezett gyógyszer és tiltott teljesítményfokozónak minősülő – izomtömeg növelésre használt, valamint potencianövelő – készítményt foglaltak le. A Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer Magyarországra történő behozatala csak gyógyszergyártói vagy gyógyszer nagykereskedelmi engedély birtokában lehetséges.

Mi lesz a büntetés?

A vádlott viszont ilyen engedéllyel nem rendelkezett, a Nagykanizsai Járási Ügyészség teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat vele szemben, melyben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu