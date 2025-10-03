Zűrös ügyekbe keveredhetett a zalai testépítő

Arról, hogy mi volt a probléma a potencianövelő szerekkel, arról dr. Jánky Judit a főügyészség sajtószóvivője beszélt. Elmondta: az 55 éves, egy Nagykanizsa környéki kistelepülésen élő, régebb óta testépítéssel foglalkozó férfi sporttevékenysége során kapcsolatba került teljesítményfokozó szerekkel, illetve Magyarországon nem forgalmazott és engedélyezett egyéb egészségügyi termékekkel.

Potencianövelő szerek mellett egyéb gyógyszereket is lefoglaltak

Fotó: Zala Vármegyei Főügyészség

Potencianövelő szerek: ismeretlen forrásból származtak

– A férfi 2024 évet megelőzően, ismeretlen forrásból különböző, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszereket és teljesítményfokozó termékeket szerzett be – folytatta a sajtószóvivő. – Ezeket üzletszerűen értékesítette is többek – legalább 9 személy – részére. Az eladott termékek zömében potencianövelő szerek, illetve tesztoszteron tartalmú teljesítményfokozó termékek voltak.

Mi volt a probléma?

Hozzátette: a vádlott lakóhelyén és személygépkocsijában tartott kutatás során több, Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező, nem engedélyezett gyógyszer és tiltott teljesítményfokozónak minősülő – izomtömeg növelésre használt, valamint potencianövelő – készítményt foglaltak le. A Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező gyógyszer Magyarországra történő behozatala csak gyógyszergyártói vagy gyógyszer nagykereskedelmi engedély birtokában lehetséges.

Mi lesz a büntetés?

A vádlott viszont ilyen engedéllyel nem rendelkezett, a Nagykanizsai Járási Ügyészség teljesítményfokozó szerrel visszaélés bűntette és gyógyszerhamisítás bűntette miatt emelt vádat vele szemben, melyben felfüggesztett szabadságvesztés kiszabását indítványozta.