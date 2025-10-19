október 19., vasárnap

Meghökkentő bűnügyek Zalában

1 órája

Pénzt nyomtatott a keszthelyi vállalkozó – fénymásolóval oldotta volna meg az adósságait

1995 júniusában több bejelentés is érkezett a Keszthelyi Rendőrkapitányságra arról, hogy a városban hamis ezerforintosok kerültek forgalomba. A színárnyalat és a tüzetesebb ellenőrzés mellett észrevehető méretkülönbség keltette fel a gyanút, a sorszámazonosság pedig egyértelműen bizonyította, hogy pénzhamisításról van szó.

Nagy Betti
Pénzt nyomtatott a keszthelyi vállalkozó – fénymásolóval oldotta volna meg az adósságait

Fénymásolón készültek a hamisítványok. A pénzhamisítás nem jött be...

Forrás: Képünk illusztráció

A bejelentők egybehangzóan jó személyleírást tudtak adni a pénz átadójáról, ennek alapján jutottak el a rendőrök a gyanúsítotthoz. A 29 éves keszthelyi vállalkozó beismerte, hogy lakásán pénzt állított elő, vallomása szerint 850 ezer forintnak megfelelő mennyiségű bankót készített egy fénymásolón. A házkutatás során ötezresek, ezresek és ötszázasok rossz minőségű utánzatai kerültek elő, és egy Cannon típusú színes fénymásoló, benne egy valódi ötezressel, amelyről feltehetően az utolsó sorozat készült. Keszthelyen és Budapesten összesen mintegy 300 ezer forintnyi utánzatot foglaltak le. Az elkövető általában 30 másolás után váltott más sorszámú bankjegyre. Pénzhamisítás, harminc évvel ezelőttről. 

pénzhamisítás
Rikkancs-verseny. Az újság a pénzhamisításról is írt
Forrás: Digitális Képarchívum

Pénzhamisítás, adósság miatt

„– Adósságaim voltak – mondta a Keszthelyi Rendőrkapitányság fogdájában tegnap délután. – Próbaképpen fogtam a másoláshoz. Kíváncsi voltam rá, hogyan sikerül. 

– Elégedett volt a minőséggel? 

– A tapintása más volt, mint a valódié. Itt a városban egy ezresen tudtam csak túladni. Gondoltam, nagyobb tételben jobban elmegy. 

– Miért csinálta? 

– Az volt a szándékom, hogy kitisztázzam magam az adósságaimból. Nem akartam ráállni én a pénzhamisításra. 

– Most mire számít? 

– Várom a szabadlábra helyezésemet…” 

(Zalai Hírlap, 1995. június 27.)

Meghökkentő bűnügyek Zalában

Városi legendákat hallgatunk hüledezve, megnézzük a legújabb horrorfilmet, a hírekben rögtön rákattintunk egy brutális bűnügyre, vagy egy tragikus balesetre… Hogy miért szeretünk borzongani? Talán, hogy érezzük, milyen jó, hogy mi biztonságban vagyunk, hogy velünk ilyen nem történhet… Ne is történjen! Borzongjunk most közösen régi bűnügyeket olvasva!

 

Meghökkentő bűnügyek Zalában

Meghökkentő bűnügyek Zalában

