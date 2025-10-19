Pénzt nyomtatott a keszthelyi vállalkozó – fénymásolóval oldotta volna meg az adósságait

A bejelentők egybehangzóan jó személyleírást tudtak adni a pénz átadójáról, ennek alapján jutottak el a rendőrök a gyanúsítotthoz. A 29 éves keszthelyi vállalkozó beismerte, hogy lakásán pénzt állított elő, vallomása szerint 850 ezer forintnak megfelelő mennyiségű bankót készített egy fénymásolón. A házkutatás során ötezresek, ezresek és ötszázasok rossz minőségű utánzatai kerültek elő, és egy Cannon típusú színes fénymásoló, benne egy valódi ötezressel, amelyről feltehetően az utolsó sorozat készült. Keszthelyen és Budapesten összesen mintegy 300 ezer forintnyi utánzatot foglaltak le. Az elkövető általában 30 másolás után váltott más sorszámú bankjegyre. Pénzhamisítás, harminc évvel ezelőttről.

Rikkancs-verseny. Az újság a pénzhamisításról is írt

Forrás: Digitális Képarchívum

Pénzhamisítás, adósság miatt

„– Adósságaim voltak – mondta a Keszthelyi Rendőrkapitányság fogdájában tegnap délután. – Próbaképpen fogtam a másoláshoz. Kíváncsi voltam rá, hogyan sikerül.

– Elégedett volt a minőséggel?

– A tapintása más volt, mint a valódié. Itt a városban egy ezresen tudtam csak túladni. Gondoltam, nagyobb tételben jobban elmegy.

– Miért csinálta?

– Az volt a szándékom, hogy kitisztázzam magam az adósságaimból. Nem akartam ráállni én a pénzhamisításra.

– Most mire számít?

– Várom a szabadlábra helyezésemet…”

(Zalai Hírlap, 1995. június 27.)