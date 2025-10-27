1 órája
Nagy ötlet volt: jogsi nélkül, brutálerős BMW-vel "tanult vezetni" a fiatal nő, az egész parkolót lezúzta (fotó)
Átadta egy vezetői engedéllyel nem rendelkező fiatalnak a közel 300 lóerős BMW SUV slusszkulcsát hajnalban egy nő, öt összetört autó lett a végeredmény: az exrém felelőtlen szombathelyi esetről a 112press.hu számolt be, videós riportban.
Forrás: 112press.hu
A fiatal nő hajnalban ült be a nem éppen tanulóautónak tekinthető SUV-ba a szombathelyi Bartók Béla körút egyik társasházának parkolójában. Az első két kör után egy kicsit a gázra lépett, aminek meg is lett az eredménye. A legrosszabbul egy Ford tulajdonosa járt, akinek az autóját a BMW feltolta a töltésen.
A baleset további részleteiről a 112press.hu oldalán olvashatnak.
Zalában legutóbb vasárnap hajnali balesetről érkezett hír, akkor Zalatárnoknál sodródott le az úttestről egy autó, benne négy utassal.
Pénteken pedig Keszthelyen gázolt vadat egy személyautó, amely lámpaoszlopnak is nekicsapódott az ütközés következtében, a történtekről itt írtunk:
Hatalmas becsapódás Zalában: egy vadállat ütötte ki az autót a forgalomból