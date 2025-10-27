Nagy ötlet volt: jogsi nélkül, brutálerős BMW-vel "tanult vezetni" a fiatal nő, az egész parkolót lezúzta (fotó)

A fiatal nő hajnalban ült be a nem éppen tanulóautónak tekinthető SUV-ba a szombathelyi Bartók Béla körút egyik társasházának parkolójában. Az első két kör után egy kicsit a gázra lépett, aminek meg is lett az eredménye. A legrosszabbul egy Ford tulajdonosa járt, akinek az autóját a BMW feltolta a töltésen.

Zalában legutóbb vasárnap hajnali balesetről érkezett hír, akkor Zalatárnoknál sodródott le az úttestről egy autó, benne négy utassal.

