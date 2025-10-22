1 órája
Brutális vadgázolás történt a zalai település közelében – jobb elkerülni a bajt!
Egymás után ütik el az autósok a vadállatokat Nagyrécse közelében – figyelmeztetett a Nagyrécse, az otthonunk Facebook-oldalon Várfalvi Tibor polgármester.
Őzet gázolt el egy autós nemrégiben Nagyrécse külterületén
Fotó: ZH Archív
A településvezető a posztjában leírta: kedden a régi 7-es számú úton este ismét vadbaleset történt — ezúttal egy őz ugrott személygépkocsi elé Nagyrécse határában. Pár hete szarvast ütött el egy autós a cserfői kereszteződésnél.
Várfalvi Tibor kéri a közlekedőket, vezessenek fokozott óvatossággal, különösen az esti és a hajnali órákban. "A vadbalesetek pillanatok alatt bekövetkeznek — óvjuk egymás életét!" figyelmeztetett. E két esetben szerencsére nem sérült meg senki, de az óvatosság életet menthet.