Brutális vadgázolás történt a zalai település közelében – jobb elkerülni a bajt!

A településvezető a posztjában leírta: kedden a régi 7-es számú úton este ismét vadbaleset történt — ezúttal egy őz ugrott személygépkocsi elé Nagyrécse határában. Pár hete szarvast ütött el egy autós a cserfői kereszteződésnél.

Várfalvi Tibor kéri a közlekedőket, vezessenek fokozott óvatossággal, különösen az esti és a hajnali órákban. "A vadbalesetek pillanatok alatt bekövetkeznek — óvjuk egymás életét!" figyelmeztetett. E két esetben szerencsére nem sérült meg senki, de az óvatosság életet menthet.