Tűzoltói beavatkozás

1 órája

Oszlopnak csapódott egy autó a zalai településen

Címkék#személygépkocsi#áramtalanít#baleset

A tűzoltóknak csütörtökön hajnalban volt már dolguk. Közlekedési baleset történt Kisgörbőn, az eset körülményeiről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság portálján számolt be.

Benedek Bálint
Oszlopnak csapódott egy autó a zalai településen

A tűzoltók segítettek egy zalai közlekedési balesetnél

Fotó: Szakony Attila/Illusztráció

A katasztrófavédők műveletirányító ügyeletére hajnali 4 óra 30 perc körül érkezett a jelzés, hogy árokba hajtott és egy oszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi Kisgörbőn, az Arany János utcában. A zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, amiben csak a sofőr utazott.

