Oszlopnak csapódott egy autó a zalai településen

A katasztrófavédők műveletirányító ügyeletére hajnali 4 óra 30 perc körül érkezett a jelzés, hogy árokba hajtott és egy oszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi Kisgörbőn, az Arany János utcában. A zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, amiben csak a sofőr utazott.

