Tűzoltói beavatkozás
1 órája
Oszlopnak csapódott egy autó a zalai településen
A tűzoltóknak csütörtökön hajnalban volt már dolguk. Közlekedési baleset történt Kisgörbőn, az eset körülményeiről a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság portálján számolt be.
A tűzoltók segítettek egy zalai közlekedési balesetnél
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
A katasztrófavédők műveletirányító ügyeletére hajnali 4 óra 30 perc körül érkezett a jelzés, hogy árokba hajtott és egy oszlopnak is nekiütközött egy személygépkocsi Kisgörbőn, az Arany János utcában. A zalaszentgróti önkormányzati tűzoltók áramtalanították az autót, amiben csak a sofőr utazott.
