Sokkoló jelenetek a zalai tűzoltó díjnyertes fotóján
A hónap fotója minden alkalommal olyan felvétel, amelyet szolgálatban lévő tűzoltó készített. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az őszi közlekedés veszélyeire hívja fel a sofőrök figyelmét a hónap felvételének kiválasztásánál. Részletek a cikkben.
Az őszi közlekedés veszélyeire világítanak rá a katasztrófavédők. Beszámoltak arról, hogy az őszi időszakban emelkedés látszik a közlekedési balesetek számában. Szeptember 24-én éjszaka árokba csapódott egy személyautó a 76-os főút 49-es kilométerénél, Alsónemesapáti térségében. A járműben csak a vezetője utazott, aki a roncsok közé szorult. Őt a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók hidraulikus feszítő- és vágó eszközökkel szabadították ki, majd átadták a mentőknek. A tűzoltók a járművet áramtalanították, majd közreműködtek a rendőrségi helyszínelésnél és a roncs kiemelésénél is.
Az őszi közlekedés veszélyei egy fotón!
Ennél az esetnél készítette a hónap fotóját, a tűzoltói munka műszaki mentésekre vonatkozó leghitelesebb ábrázolását Lóránt Norbert címzetes tűzoltó törzszászlós, a Zalaegerszegi HTP szerparancsnoka.
