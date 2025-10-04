Sokkoló jelenetek a zalai tűzoltó díjnyertes fotóján

Az őszi közlekedés veszélyeire világítanak rá a katasztrófavédők. Beszámoltak arról, hogy az őszi időszakban emelkedés látszik a közlekedési balesetek számában. Szeptember 24-én éjszaka árokba csapódott egy személyautó a 76-os főút 49-es kilométerénél, Alsónemesapáti térségében. A járműben csak a vezetője utazott, aki a roncsok közé szorult. Őt a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók hidraulikus feszítő- és vágó eszközökkel szabadították ki, majd átadták a mentőknek. A tűzoltók a járművet áramtalanították, majd közreműködtek a rendőrségi helyszínelésnél és a roncs kiemelésénél is.

Az őszi közlekedés veszélyeire világít rá szeptember hónap fotója. Sokkoló jelenetek a mentés közben

Fotó: Lóránt Norbert címzetes tűzoltó törzszászlós - Zalaegerszeg HTP

Ennél az esetnél készítette a hónap fotóját, a tűzoltói munka műszaki mentésekre vonatkozó leghitelesebb ábrázolását Lóránt Norbert címzetes tűzoltó törzszászlós, a Zalaegerszegi HTP szerparancsnoka.