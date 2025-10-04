október 4., szombat

Őszi közlekedés veszélyei

55 perce

Sokkoló jelenetek a zalai tűzoltó díjnyertes fotóján

Címkék#balesetek#személyautó#felvétel

A hónap fotója minden alkalommal olyan felvétel, amelyet szolgálatban lévő tűzoltó készített. A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az őszi közlekedés veszélyeire hívja fel a sofőrök figyelmét a hónap felvételének kiválasztásánál. Részletek a cikkben.

Benedek Bálint

Az őszi közlekedés veszélyeire világítanak rá a katasztrófavédők. Beszámoltak arról, hogy az őszi időszakban emelkedés látszik a közlekedési balesetek számában. Szeptember 24-én éjszaka árokba csapódott egy személyautó a 76-os főút 49-es kilométerénél, Alsónemesapáti térségében. A járműben csak a vezetője utazott, aki a roncsok közé szorult. Őt a zalaegerszegi hivatásos tűzoltók hidraulikus feszítő- és vágó eszközökkel szabadították ki, majd átadták a mentőknek. A tűzoltók a járművet áramtalanították, majd közreműködtek a rendőrségi helyszínelésnél és a roncs kiemelésénél is.

őszi közlekedés veszélyei
Az őszi közlekedés veszélyeire világít rá szeptember hónap fotója. Sokkoló jelenetek a mentés közben
Fotó: Lóránt Norbert címzetes tűzoltó törzszászlós - Zalaegerszeg HTP

Az őszi közlekedés veszélyei egy fotón!

Ennél az esetnél készítette a hónap fotóját, a tűzoltói munka műszaki mentésekre vonatkozó leghitelesebb ábrázolását Lóránt Norbert címzetes tűzoltó törzszászlós, a Zalaegerszegi HTP szerparancsnoka.

 

