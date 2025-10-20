Két autó ütközött
1 órája
Karambol történt a zalai falunál, félpályás útlezárás! (galéria)
Fotó: Pezzetta Umberto
Összeütközött két személyautó Nagylengyelnél, 7401-es úton a 10-es kilométernél. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.
Két autó ütközött NagylengyelnélFotók: Pezzetta Umberto
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre