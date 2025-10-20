október 20., hétfő

Két autó ütközött

Karambol történt a zalai falunál, félpályás útlezárás! (galéria)

Címkék#útszakasz#félpálya#Nagylengyel

Zaol.hu
Karambol történt a zalai falunál, félpályás útlezárás! (galéria)

Fotó: Pezzetta Umberto

Összeütközött két személyautó Nagylengyelnél, 7401-es úton a 10-es kilométernél. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanították az egyik járművet. Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom - írja a katasztrófavédelem.

Két autó ütközött Nagylengyelnél

Fotók: Pezzetta Umberto

 

 

