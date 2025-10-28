október 28., kedd

Kibercsalás telefonon

1 órája

Nyeremény helyett milliós veszteség: új trükk az online csalóktól, zalaiak az áldozatok

Címkék#telefonos csalók#nyereményjáték#online

Milliókat tettek zsebre a trükkös bűnözők zalai áldozatok kárára. Egy férfit azzal tévesztettek meg az online csalók, hogy nyereményjátékon nyert.

Korosa Titanilla

Az online csalók a legváltozatosabb módszereket vetik be azért, hogy minél több pénzt vegyenek le gyanútlan áldozataik számlájáról. Legutóbb azzal tévesztettek meg egy férfit, hogy egy nyereményjátékon nyert - írja a police.hu.

online csalók
Banki adatokat kértek az online csalók és milliókat nyúltak le
Forrás:  Illusztráció / Pixabay

Online csalók – Azt hitte a férfi, hogy nyereményjátékon nyert

A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte: legutóbb azzal tévesztettek meg egy férfit, hogy 500 ezer forintot nyert egy nyereményjátékon. Felhívták telefonon, hogy közöljék vele a "jó hírt", majd arra kérték, hogy adja meg a banki adatait és emelje fel az utalási limitet 10 millió forintra. Mire a körülmények gyanúsak lettek neki, már késő volt: közel 9 millió forintot elutaltak a számlájáról.

Egy alkalmazással verték át

Egy másik esetben egy nő jelentette be online csalást. Elmondta, hogy valaki felhívta a férjét egy bank biztonsági szolgálatára hivatkozva. Elmondta neki, hogy a számláján adathalászatot, gyanús pénzmozgásokat észleltek, és ezt csak ő tudja visszavonni. A csaló arra kérte a férfit, hogy töltse le az AnyDesk alkalmazást, és olvassa vissza az SMS-ben kapott azonosító számokat, hogy megakadályozzák a tranzakciót. Többször megszakított hívásokkal több mint négy órán keresztül volt vonalban az elkövető. Végül 4 millió 200 ezer forintot zsákmányolt.

 

