44 perce
Fotók érkeztek a zalai balesetről: szép autó, sajnos nem lesz olcsó a javítás
Képeket tett közzé a katasztrófavédelem a tegnapi alsópáhoki baleset helyszínéről, ahol tűzoltók beavatkozására volt szükség, miután árokba hajtott és az oldalára borult egy személyautó.
Árokba hajtott, majd oldalára borult az autó Alsópáhokon, a 75-os főúton
Forrás: Katasztrófavédelem
A 75-ös főút alsópáhoki szakaszán kedden délelőtt történt balesetről hírportálunkon is beszámoltunk. Mint megírtuk, árokba sodródott egy autó, a sofőr el tudta hagyni a járművet, ám a keszthelyi hivatásos tűzoltókra szükség volt, ők áramtalanítottak. A művelet ideje alatt forgalomkorlátozás volt érvényben a szakaszon.
A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján fotó is megjelent a jármű mentéséről, eszerint egy Hyundai személyautó borult az oldalára.
Ma a zalai megyehatártól nem messze, a 8-as főúton történt egy súlyos baleset, erről itt írtunk.
