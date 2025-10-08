Fotók érkeztek a zalai balesetről: szép autó, sajnos nem lesz olcsó a javítás

A 75-ös főút alsópáhoki szakaszán kedden délelőtt történt balesetről hírportálunkon is beszámoltunk. Mint megírtuk, árokba sodródott egy autó, a sofőr el tudta hagyni a járművet, ám a keszthelyi hivatásos tűzoltókra szükség volt, ők áramtalanítottak. A művelet ideje alatt forgalomkorlátozás volt érvényben a szakaszon.

Oldalára borult a Hyundai Alsópáhok belterületén, a keszthelyi tűzoltók beavatkozására volt szükség

Forrás: Katasztrófavédelem

A Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján fotó is megjelent a jármű mentéséről, eszerint egy Hyundai személyautó borult az oldalára.

A tűzoltók áramtalanították az autót

Forrás: Katasztrófavédelem

Ma a zalai megyehatártól nem messze, a 8-as főúton történt egy súlyos baleset, erről itt írtunk.

