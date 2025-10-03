október 3., péntek

Helga névnap

+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Lezárták a nyomozást

2 órája

Negyedmilliót vitt magával – meglopta a szomszédját, a pénzt pedig egy sírba rejtette

Címkék#nő#temető#tolvaj

A nagykanizsai rendőrök befejezték a lopás vétség miatt folytatott nyomozást egy 24 éves nővel szemben, aki még májusban átment a szomszédjához, és elemelt a lakásból 250 ezer forintot.

Zaol.hu

A tolvaj megvárta, hogy a férfi elaludjon, majd magához vette a pénztárcáját. Néhány dolgot vásárolt a pénzből, és azt tervezte, hogy a többiből édesanyjának vesz majd ajándékot, de meggondolta magát. Inkább buszra ült, és egy temetőbe ment, ahol hozzátartozója sírjában rejtette el a zsákmányt.

tolvaj
A tolvaj nőt lefülelték, az ügyészségen múlik, mi lesz a folytatás...
Forrás: ZH archívum

A rendőrök lakóhelyén fogták el a fiatal nőt, előállították, majd lopás vétsége miatt hallgatták ki. Az elvitt pénz nagy része előkerült nejlonba csomagolva. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság nyomozói lezárták a vizsgálatot, az iratokat megküldték az ügyészségnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu