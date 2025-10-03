2 órája
Negyedmilliót vitt magával – meglopta a szomszédját, a pénzt pedig egy sírba rejtette
A nagykanizsai rendőrök befejezték a lopás vétség miatt folytatott nyomozást egy 24 éves nővel szemben, aki még májusban átment a szomszédjához, és elemelt a lakásból 250 ezer forintot.
A tolvaj megvárta, hogy a férfi elaludjon, majd magához vette a pénztárcáját. Néhány dolgot vásárolt a pénzből, és azt tervezte, hogy a többiből édesanyjának vesz majd ajándékot, de meggondolta magát. Inkább buszra ült, és egy temetőbe ment, ahol hozzátartozója sírjában rejtette el a zsákmányt.
A rendőrök lakóhelyén fogták el a fiatal nőt, előállították, majd lopás vétsége miatt hallgatták ki. Az elvitt pénz nagy része előkerült nejlonba csomagolva. A Nagykanizsai Rendőrkapitányság nyomozói lezárták a vizsgálatot, az iratokat megküldték az ügyészségnek.