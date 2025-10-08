Ne szegj szabályt – megint rengeteg rendőr lesz az utakon Zalában!

A Zalaegerszegi Rendőrkapitányság vezetője fokozott ellenőrzést rendelt el 2025. október 8-án 00 órától 2025. október 12-én 24 óráig, a Zalaegerszegi Rendőrkapitányság teljes közigazgatási területére. Az ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése, illetve megszakítása, továbbá a közrend, a közbiztonság fenntartása és a közlekedésrendészeti, idegenrendészeti feladatok ellátása. Kérik, a feladatokra vezényelt rendőrök munkáját segítsék, türelmükkel és megértésükkel támogassák.

Ezt olvasta már?