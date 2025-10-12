október 12., vasárnap

Mentőhelikopter érkezett

1 órája

Durva munkahelyi baleset a Dunántúlon: elkapta a gép a férfi lábát, nem volt egyszerű a mentés 

Címkék#Kajászó#terménysiló#munkabaleset#csiga

Fejér vármegyei társportálunk számolt be arról a súlyos balesetről, amely Kajászón ért egy dolgozót: terménysiló csigája kapta el a pórul járt férfi lábát.

Zaol.hu

Csütörtök délelőtt komoly sérüléssel járó munkabalesethez riasztották a tűzoltókat: egy terménysiló belsejében egy férfi lábát bekapta a vízszintes behordó csiga - adta hírül a feol.hu. Az áramtalanítást az ott dolgozók már a kiérkező tűzoltók előtt elvégezték, a férfi kiszabadítása azonban így is nehéz feladat volt, összehangolt munkát igényelt.

Silóbaleset Kajászón: a tűzoltók gyors beavatkozása mentette meg a férfit
Forrás: Váli Önkormányzati tűzoltóság

További részletek a súlyos munkabalesetről a feol.hu-n!

Legutóbb a múlt hétvégén történt súlyos munkabaleset a Dunántúlon, akkor mezőgazdasági gép csípte be a kezelője kezét, a 30 év körüli nőt mentőhelikopterrel szállították kórházba.

