Durva munkahelyi baleset a Dunántúlon: elkapta a gép a férfi lábát, nem volt egyszerű a mentés 

Csütörtök délelőtt komoly sérüléssel járó munkabalesethez riasztották a tűzoltókat: egy terménysiló belsejében egy férfi lábát bekapta a vízszintes behordó csiga - adta hírül a feol.hu. Az áramtalanítást az ott dolgozók már a kiérkező tűzoltók előtt elvégezték, a férfi kiszabadítása azonban így is nehéz feladat volt, összehangolt munkát igényelt.

Silóbaleset Kajászón: a tűzoltók gyors beavatkozása mentette meg a férfit

Forrás: Váli Önkormányzati tűzoltóság

Legutóbb a múlt hétvégén történt súlyos munkabaleset a Dunántúlon, akkor mezőgazdasági gép csípte be a kezelője kezét, a 30 év körüli nőt mentőhelikopterrel szállították kórházba.