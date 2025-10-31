október 31., péntek

Tanácsok a rendőrségtől

25 perce

Ne indulj el a temetőbe anélkül, hogy ezt elolvasnád!

A következő napok az emlékezés jegyében telnek. Azonban mindenszentek és halottak napja alkalmával sem árt az óvatosság, figyeljük oda egymásra, magunkra és értékeinkre is.

Korosa Titanilla

Mindenszentek és halottak napja kapcsán a rendőrség hasznos tanácsokkal készült, erről a police.hu oldalon olvashatunk. 

mindenszentek és halottak napja
Mindenszentek és halottak napja kapcsán osztott meg a rendőrség hasznos információkat
Fotó: Illusztráció / Szakony Attila

Mindenszentek és halottak napja – ilyenkor is legyünk körültekintőek

A rendőrség arra hívja fel ebben a lakosság figyelmét, hogy mindenszentek és a halottak napja idején is kiemelten figyeljünk értékeink védelmére, hiszen az emlékezés perceiben a bűnelkövetők ellophatják a síroknál felügyelet nélkül hagyott táskákat, a lezáratlan kerékpárokat, a temető előtt parkoló autókban látható helyen hagyott tárgyakat! A nyitva felejtett, nem megfelelően védett otthonokban pedig az ott található értékek lehetnek veszélyben.

A közlekedés is nehezített terep

Arra is számítani kell - írják -, hogy mindenszentekkor és halottak napján a közúti forgalom megnő, lassul a haladás, emiatt a járművezetők is türelmetlenebbek lehetnek. Tovább nehezítheti a közlekedést, hogy a nappalok ilyenkor már rövidebbé válnak, csökken a látótávolság, emellett a kisebb rutinnal rendelkező autósok is útnak indulnak, hogy felkeressék szeretteik sírját. 

A temetők környékén előfordulhat, hogy nincs a gyalogosok számára kijelölt járda, így előfordulhatnak az úttest szélén sétáló emberek is. Korlátozott látási körülmények esetén gyalogosoknak, kerékpárosoknak javasolják a fényvisszaverő mellény vagy ilyen eszköz használatát. A láthatóság életet menthet!

A forgalmi rend is több helyen változhat

Arra kérik a járművezetőket, hogy kiemelt körültekintéssel közelítsék meg a gyalogos-átkelőhelyeket, legyenek fokozott figyelemmel az úttest mellett haladókra, a buszmegállók környékén közlekedő gyalogosokra és ne megszokásból vezessenek, mert ideiglenes forgalmirend-változás is lehetséges a temetők környékén!

A rendőrség idén is megkülönböztetett figyelmet fordít az emlékezés nyugalmát veszélyeztető bűncselekmények megelőzésére, és a polgárőrök közreműködésével biztosítja a temetők körüli rendet és biztonságot.

 

