Tűzoltó beavatkozás
2 órája
Mindenen átgázolt az autós a zalai településen, hárman utaztak a járműben
Egy fát is kidöntött az autós
Fotó: Szakony Attila/Illusztráció
Letért az úttestről, majd egy fát kiborítva a mezőn állt meg egy személygépkocsi Zalakaroson, az Ady Endre úton szerdán délelőtt. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, amelyben hárman utaztak. A raj a forgalom irányításában is segített - tájékoztatott a katasztrófavédelem.
Információink szerint a jármű vezetője és az utasok is könnyen sérültek a balesetben.
