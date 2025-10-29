Mindenen átgázolt az autós a zalai településen, hárman utaztak a járműben

Letért az úttestről, majd egy fát kiborítva a mezőn állt meg egy személygépkocsi Zalakaroson, az Ady Endre úton szerdán délelőtt. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a járművet, amelyben hárman utaztak. A raj a forgalom irányításában is segített - tájékoztatott a katasztrófavédelem.

Információink szerint a jármű vezetője és az utasok is könnyen sérültek a balesetben.