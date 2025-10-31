Milliókat csalt ki a luxushotelben dolgozó zalai nő

A Szekszárdi Járási Ügyészség többrendbeli minősített csalás és hamis magánokirat felhasználása miatt emelt vádat a nagykanizsai nő ellen – tájékoztatott a Tolna Vármegyei Főügyészség. Egy magyarországi wellness hotel programmenedzser-helyetteseként eltett olyan pénzeket, amelyeket a hotel beszállítóinak kellett volna kifizetni, de ezt elmulasztotta, a rendeléseket nem vette át.

Ezzel nem érte be: internetes áruhirdetési oldalakon nem létező belépőjegyeket, sőt ingatlanokat hirdetett, persze ezek közül semmi sem volt a birtokában. Hogy mennyi zsebelt be és milyen büntetést kaphat, arról a teolon olvashat.

Zalában sem ritka, hogy csalással akarnak a bűnözők pénzhez jutni, s amint arról írtunk már, a romantikus csalók is aktívak nagyon.