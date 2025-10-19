október 19., vasárnap

Családi viták

1 órája

Ausztriából szökött meg a kiskamasz, Debrecenben találták meg éjszaka az utcán

Címkék#fiú#Debrecen#szökött#Ausztria

Megszökött egy 14 éves fiú Ausztriából, Debrecenben találtak rá a rendőrök.

Zaol.hu
Ausztriából szökött meg a kiskamasz, Debrecenben találták meg éjszaka az utcán

Illusztráció

Forrás: Shutterstock

Fotó: Volurol

A rendőrök szombaton, az éjszaka közepén figyeltek fel egy csellengő gyermekre Debrecen belvárosában. Mint kiderült, a fiú Ausztriából szökött el, az eltűnés miatt kiadták a körözését is, írja a police.hu. A gyermek a rendőrök kérdésére elmondta: családi viták miatt szökött meg, és vonattal érkezett Debrecenbe. Az egyenruhások biztonsági intézkedés keretében beszállították a 14 éves fiút a rendőrkapitányságra, meghallgatták, majd értesítették a körözést kibocsátó szervet.

 

