1 órája
Fejszét fogott édesanyjára a férfi a zalai településen! Azzal fenyegette, hogy megöli
Agresszív viselkedése okozta a férfi vesztét, aki ellen több okból emeltek vádat. A férfi marihuánát termesztett a szekrényben és rendszeresen fogyasztott is kábítószert.
Marihuánát termesztett a szekrényben egy férfi Alsópáhokon. Az esetről dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője tájékoztatott. A főügyészség közleményéből kiderült: a 35 éves alsópáhoki férfi 2024 novemberét megelőzően kannabisz magokat szerzett azért, hogy saját fogyasztásra kábítószert termesszen.
Marihuánát termesztett a szekrényben
A vádlott a lakóhelyén, az egyik szobában, a szekrénybe helyezett cserepekben gondozta az öt tő kannabisz növényt, melyek megfelelő fejlődéséhez a szekrény belsejébe, a cserepek fölé egy melegítő lámpát is elhelyezett. A vádlott ezen felül további nyolc, még el nem ültetett kannabisz magot is tartott a lakóhelyén.
Italozott is és olyankor agresszívvé vált
A vádlott a növényekből – azok fejlettségi szintjére tekintettel – még nem tudott fogyasztásra alkalmas kábítószert kinyerni, azonban fogyasztott ismeretlen helyről megszerzett marihuánát. A vádlott a kábítószer fogyasztás mellett évek óta italozó életmódot is folytatott, ittasan rendszerint agresszívvé vált, otthonában tárgyakat tört-zúzott, édesanyjával pedig rendszeresen veszekedett, és fenyegette is őt.
Egy ilyen eset történt 2025 januárjában. Ekkor az ittas vádlott egy fejszét vett magához az udvaron, és azzal a kezében megöléssel fenyegette édesanyját, aki félelmében elment otthonról, és rendőrt hívott. A férfivel szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség kábítószer birtoklásának bűntette és zaklatás vétsége miatt emelt vádat.