Fejszét fogott édesanyjára a férfi a zalai településen! Azzal fenyegette, hogy megöli

Marihuánát termesztett a szekrényben egy férfi Alsópáhokon. Az esetről dr. Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője tájékoztatott. A főügyészség közleményéből kiderült: a 35 éves alsópáhoki férfi 2024 novemberét megelőzően kannabisz magokat szerzett azért, hogy saját fogyasztásra kábítószert termesszen.

Marihuánát termesztett és fogyasztott egy férfi, aki ellen még zaklatásért is vádat emelt az ügyészség

Fotó: Illusztráció / Pezzetta Umberto

Marihuánát termesztett a szekrényben

A vádlott a lakóhelyén, az egyik szobában, a szekrénybe helyezett cserepekben gondozta az öt tő kannabisz növényt, melyek megfelelő fejlődéséhez a szekrény belsejébe, a cserepek fölé egy melegítő lámpát is elhelyezett. A vádlott ezen felül további nyolc, még el nem ültetett kannabisz magot is tartott a lakóhelyén.

Italozott is és olyankor agresszívvé vált

A vádlott a növényekből – azok fejlettségi szintjére tekintettel – még nem tudott fogyasztásra alkalmas kábítószert kinyerni, azonban fogyasztott ismeretlen helyről megszerzett marihuánát. A vádlott a kábítószer fogyasztás mellett évek óta italozó életmódot is folytatott, ittasan rendszerint agresszívvé vált, otthonában tárgyakat tört-zúzott, édesanyjával pedig rendszeresen veszekedett, és fenyegette is őt.

Egy ilyen eset történt 2025 januárjában. Ekkor az ittas vádlott egy fejszét vett magához az udvaron, és azzal a kezében megöléssel fenyegette édesanyját, aki félelmében elment otthonról, és rendőrt hívott. A férfivel szemben a Keszthelyi Járási Ügyészség kábítószer birtoklásának bűntette és zaklatás vétsége miatt emelt vádat.