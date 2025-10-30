október 30., csütörtök

Alfonz névnap

15°
+16
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nagyszabású akció

29 perce

Már tíz napja tűnt el furcsa körülmények között a szombathelyi férfi, a rendőrök és önkéntesek is keresik

Címkék#Lukóczki László#rendőrségi#Szombathely#eltűnés

Múlt héten hétfő óta kétségbeesetten keresi családja a Szombathelyről eltűnt Lukóczki Lászlót, aki azóta sem került elő, írja a vaol.hu.

Zaol.hu
Már tíz napja tűnt el furcsa körülmények között a szombathelyi férfi, a rendőrök és önkéntesek is keresik

Nagy erőkkel keresik az eltűnt férfit.

Fotó: Szendi Péter/vaol.hu

Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül.

- Már tíz nap telt el, testvérem, Lukóczki László eltűnése óta - mondta a vaol.hu munkatársainak Pálfi-Lukóczki Edina. - Nem adjuk fel, amíg mindent át nem kutattunk. Hálásak vagyunk a sok segítőnek és önkéntesnek, akik részt vesznek a keresésben.

Az önkéntesek minden bejelentést komolyan vesznek, és a legapróbb jelzésnek is utánamennek a vármegyeszékhelyen. A keresési kört folyamatosan bővítik, szeretnék bejárni a vármegye teljes területét. További részletek a vaol.hu cikkében.

Korábban a zaol.hu oldalon is megírtuk: a 31 éves férfi a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott október 20-án este 11 óra körül, és azóta nem ad magáról életjelet, érzelmileg instabil állapotban lehet. A vaol.hu a férfi testvérétől megtudta, László még hétfőn balesetet okozott, a jogosítványát a rendőrök elvették. A telefonja akkor este még működött, de már ki van kapcsolva.

Szinte minden nap kiad a rendőrség körözést eltűnt személy miatt. Ma a zaolon arról írtunk, hogy eltűnt egy tinilány, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság körözi.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu