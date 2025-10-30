Már tíz napja tűnt el furcsa körülmények között a szombathelyi férfi, a rendőrök és önkéntesek is keresik

Rendőrségi ügy lett az eltűnéséből, már az egyenruhások is bekapcsolódtak a keresésbe, de családtagjai sem hagyták annyiban, civilek segítségével nagyszabású keresőakció indult a múlt héten több napon is, egyelőre sikertelenül.

- Már tíz nap telt el, testvérem, Lukóczki László eltűnése óta - mondta a vaol.hu munkatársainak Pálfi-Lukóczki Edina. - Nem adjuk fel, amíg mindent át nem kutattunk. Hálásak vagyunk a sok segítőnek és önkéntesnek, akik részt vesznek a keresésben.

Az önkéntesek minden bejelentést komolyan vesznek, és a legapróbb jelzésnek is utánamennek a vármegyeszékhelyen. A keresési kört folyamatosan bővítik, szeretnék bejárni a vármegye teljes területét. További részletek a vaol.hu cikkében.

Korábban a zaol.hu oldalon is megírtuk: a 31 éves férfi a Szombathelyi Puskás Tivadar utcából ismeretlen helyre távozott október 20-án este 11 óra körül, és azóta nem ad magáról életjelet, érzelmileg instabil állapotban lehet. A vaol.hu a férfi testvérétől megtudta, László még hétfőn balesetet okozott, a jogosítványát a rendőrök elvették. A telefonja akkor este még működött, de már ki van kapcsolva.

Szinte minden nap kiad a rendőrség körözést eltűnt személy miatt. Ma a zaolon arról írtunk, hogy eltűnt egy tinilány, a Nagykanizsai Rendőrkapitányság körözi.